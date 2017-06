Leverancier sterft onder omgevallen graansilo

Balen / Olmen - Bij een pluimveebedrijf op de Lichtenboslaan in Olmen is woensdag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. In de vooravond kwam een vrachtwagen van een graanleverancier leveren bij het bedrijf toen een silo in de opslagruimte om een onbekende reden omviel.

De graansilo tuimelde op de bestuurder van de vrachtwagen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De identiteit van het slachtoffer was bij het ter perse gaan nog onbekend. Het leveranciersbedrijf waarvoor hij werkte is in Brugge gevestigd.