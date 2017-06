‘Originele’ R2-D2 voor 2,76 miljoen dollar geveild

Een R2-unit, samengesteld uit originele onderdelen die te zien waren in de Star Wars-reeks, is woensdag in Los Angeles geveild voor maar liefst 2,76 miljoen dollar (2,42 miljoen euro). Het veilinghuis geeft geen info over de koper.

De kleinde droide geldt als één van de meest geliefde figuren uit de sciendefictionreeks van George Lucas. Het figuurtje was in 1977 voor het eerst te zien op het grote scherm. De geveilde robot is amper 1 meter groot en samengesteld uit aluminium onderdelen die in verschillende films werden gebruikt.

De opbrengst is hoger dan verwacht: het veilinghuis schatte de waarde op maximaal 2 miljoen dollar.

Ook een zwaard van Luke Skywalker ging onder de hamer, voor 450.000 dollar. Een helm van Darth Vader kostte bijna 100.000 dollar.