Na dood Sarah (29): nog tweede vrouw vergiftigd na bezoek aan pop-upbar

Izegem - In het onderzoek naar de dood van Sarah P., na het drinken van giftige wodka in de Pulobar in Izegem, is een tweede slachtoffer opgedoken. Na onderzoek bleek ook zij sporen van methanolvergiftiging te hebben, zij dronk echter geen wodka, maar wel champagne, dat meldt het Laatste Nieuws.

Een maand na de dood van Sarah P. uit Diksmuide tasten de speurders nog steeds in het duister over hoe de jonge vrouw methanol in haar drankje kreeg. Uit onderzoek is gebleken dat minstens één fles wodka uit de bar methanol bevatte. “Over de wijze waarop Sarah vergiftigd werd en hoe de methanol in onze drank terechtgekomen is, tasten wij voorlopig volledig in het duister”, klonk het bij de organisatoren op facebook.

De speurders onderzochten of de uitbaters de sterke drank aanlengde met zelfgestookte alcohol om de winst te maximaliseren. Illegaal gestookte alcohol is spotgoedkoop, maar levensgevaarlijk. Bij onprofessioneel gestookte sterke drank kan het uiterst giftige methanol ontstaan. Bij grote dosissen kan de stof leiden tot blindheid en zelfs tot de dood.

Intussen is een nieuw slachtoffer opgedoken. De vrouw in kwestie was één van die mensen die zich meldde na een oproep van de politie en ook zij bleek lichte sporen van methanolvergiftiging te hebben. Alleen dronk ze in de Pulobar geen sterke drank, maar wel champagne. Laatstgenoemde brengt de speurders terug naar af: de piste van een malafide leverancier of de uitbaters zelf die drank aanlengden, lijkt nu van de baan. Steeds waarschijnlijker wordt dat een derde moedwillig methanol in de drankjes deed, wie dat deed blijft alsnog een raadsel.In tussentijd blijft de bar gesloten, het onderzoek loopt.