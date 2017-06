Ronaldo verloor halve finale Confederations Cup, maar kreeg tijdens het toernooi wel dit prachtige nieuws

Cristiano Ronaldo en Portugal verloren woensdagavond de razend spannende halve finale op de Confederations Cup na strafschoppen tegen Chili. Een bittere pil om te slikken voor de Portugese superster, maar na de wedstrijd kon hij zijn focus snel verleggen. “Nu kan ik eindelijk mijn tweeling voor het eerst ontmoeten”. Het gonsde al langer van de geruchten, maar nu heeft Ronaldo het nieuws dus bevestigd: hij werd tijdens het toernooi papa van een tweeling.

“Het is spijtig dat we ons sportieve doel niet konden bereiken met Portugal. Ik heb alles gegeven voor mijn land, zoals steeds, ondanks het feit dat ik tijdens het toernooi papa ben geworden van twee zoontjes. Ik wil de voorzitter van de Portugese bond en de bondscoach dan ook bedanken dat ik vroeger naar huis mag. Nu kan ik eindelijk mijn tweeling voor het eerst ontmoeten”, zo luidde het nieuws op de Facebookpagina van CR7.

Portugal speelt namelijk nog de kleine finale om uit te maken wie derde eindigt op deze Confederations Cup, maar dat zal dus zonder kersvers papa Cristiano Ronaldo zijn. Hij maakte niet bekend wie de moeder van de tweeling is. Ronaldo had al een zoontje uit een eerder huwelijk, Cristiano Junior is intussen 7 jaar.