Ongeval met gewonden in Belliardtunnel stuurt Brusselse ochtendspits helemaal in de war

Brussel - Door een ongeval een de inrit van de Belliardtunnel staan er lang files in en rond de hoofdstad. De filekaarten kleuren er bloedrood. “We wachten op bericht van de politie tot het ongeval afgehandeld is om de tunnel terug vrij te geven”, aldus Inge Paemen van Brussel Mobiel.

“Een ongeval een de Belliardtunnel heeft de ochtendspits danig in de war gestuurd, de hele Kleine Ring staat muurvast, ook de invalswegen , daar zouden ook gewonden zijn gevallen”, zegt Inge Paemen. “Hoe lang het nog gaat duren tot het ongeval afgehandeld is weten we niet, we wachten op bericht van de politie en de hulpdiensten.”

Ook op de invalswegen naar de hoofdstad staan er lange files, ook in en naar de Europese Wijk is het aanschuiven.