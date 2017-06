Forste stijging aantal hepatitis A-besmettingen

Brussel - Er worden sinds januari veel meer gevallen geregistreerd van hepatitis A, en dan vooral in Vlaanderen. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van een brief van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Van januari tot en met maart waren er in Vlaanderen al 74 gevallen van hepatitis A, tegen gemiddeld 84 gevallen per jaar. De toename heeft te maken met een virus dat vorige zomer opdook tijdens het festival EuroPride in Amsterdam en sindsdien circuleert in een tiental Europese landen. “De gevallen in Vlaanderen waarvan het virustype werd bepaald, zijn voornamelijk, maar niet alleen, gelinkt aan de cluster die in Nederland opdook”, klinkt het.

In Brussel werden sinds januari 75 gevallen geregistreerd, zes keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In 80 procent gaat het om mannen die seksuele betrekkingen hadden met andere mannen. In Wallonië gaat het om 35 gevallen. Dat is minder dan in de rest van het land, maar ook daar is de toestand “abnormaal”.

Icterus of geelzucht is het meest zichtbare symptoom van hepatitis A. Er bestaat een vaccin tegen.