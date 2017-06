Zlatan Ibrahimovic zit momenteel nog steeds zonder club, maar dat laat de Zweedse spits niet aan zijn hart komen. Integendeel, Zlatan is nog steeds zijn oude zelf, zo leren we uit zijn nieuwste Instagrampost. Er wordt op dit moment een standbeeld van de Zweed gemaakt, die daar allesbehalve bescheiden mee omgaat: “Het symbool van Zweden is bijna af”, luidt de niet te misverstane boodschap...