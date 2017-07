Werken onder de Spaanse zon

Nog even en heel wat landgenoten beginnen aan de grote uittocht naar het zuiden om aan de Spaanse costa's te genieten van een welverdiende vakantie. Het doet sommigen dromen van permanent verblijf en een job onder de Spaanse zon. Wie weet misschien als commercieel medewerker om Belgen te begeleiden die op zoek zijn naar een tweede verblijf.

Het Antwerpse vastgoedkantoor Azull bijvoorbeeld is op zoek naar een commercieel medewerker voor de Costa del Sol. Johan Conix, die aan de wieg staat van Azull, heeft jarenlang zelf de costa's afgeschuimd om op zoek te gaan naar hét gedroomde vakantieverblijf van heel wat Belgen, Nederlanders en Fransen.

“Een zalig klimaat met meer dan 320 dagen zon per jaar, veel buitenwerk, goedgezinde klanten omdat ze hun droom naderbij zien komen, een ontdekkingtocht van de gezelligste terrasjes en lekkerste tapasbars, het constante vakantiegevoel dat er heerst... wat moet je meer hebben als droomjob. Maar vergis je niet, want het is ook heel hard werken. Het gaat niet enkel om een paar huizen bezoeken en klanten warm maken tot aankoop. Je moet hen heel intensief begeleiden om hen mee te nemen in de beleving en leefsfeer van de omgeving zodat ze zich een beeld kunnen vormen waar ze zich het beste thuis gaan voelen. Want je mag nog zo'n fantastische woning vinden, als dit voor de klant op de foute plek is, werpt dat geen vruchten af”, vertelt Conix.

Focus

“Meestal komen klanten gedurende een drietal dagen op bezoek om in die korte periode de omgeving beter te leren kennen en enkele woningen te bezichtigen. Dat is heel intensief en vermoeiend. Na drie dagen zijn de klanten bekaf, maar jijzelf ook. Denk niet dat je er na een paar huisbezoeken van af bent en de rest van de dag kunt liggen luieren op het strand. Je moet constant gefocust zijn voor de reacties, vragen en signalen van de klanten om hen in de juiste richting te sturen”, weet hij vanuit zijn ervaringen.

“Als het ware als een gids begeleid je de klanten om de regio('s) te leren kennen en appreciëren en om uit te vissen welke plek of streek hen het meeste aanspreekt. In het begin komen er dan ook geen huizen aan te pas. Je gaat met hen op pad om hen de leukste plekjes, gezelligste terrasjes en eetgelegenheden, de aanwezige voorzieningen en faciliteiten en dergelijke meer te tonen. Pas daarna komen de eisen en wensen aan bod waaraan het tweede verblijf volgens de klant moet voldoen, om hen vervolgens enkele woningen te tonen”, verduidelijkt Conix.

Inleven

“Belangrijk is de klanten heel goed te begrijpen en zich in te leven in hun leven. Hebben ze kinderen, wat zijn hun hobby's, zijn ze actief in het sociale leven of zoeken ze vooral graag de rust op...? Het komt er op neer dat je met die mensen een vertrouwensband creëert. Je moet niet puur en alleen als verkoper denken.”

“Dat vertaalt zich ook naar het verwachtingspatroon als medewerker. Je moet niet noodzakelijk ervaring in vastgoed hebben, maar vooral heel goed kunnen luisteren en bereid zijn zich in de regio te vestigen. Want je moet je de regio helemaal eigen maken en als het ware op je duimpje kennen. Je moet de klanten kunnen vertellen waar de bakker en kruidenier is, wat de kortste weg naar het strand is, waar welke ontspanningsmogelijkheden zich bevinden, waar een arts of een ziekenhuis gevestigd is,... Ook dat op zich maakt het al tot een boeiende ontdekkingstocht voor jezelf.”

>

>

>