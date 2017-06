Katy Perry onthult de ware toedracht achter de naaktfoto's van Orlando Bloom

Herinnert u zich nog de foto's van Orlando Bloom die hem al peddelend de bijnaam 'Orlando in Full Bloom' opleverden? Volgens zijn toenmalige vriendin, zangeres Katy Perry, was het helemaal geen ongelukkig toeval dat die naaktfoto's op het internet verschenen.

In een interview met het Amerikaanse radiostation KIIS FM vertelde Katy Perry dat Orlando wel degelijk wist dat er paparazzi op de loer lagen toen hij zijn zwembroek uitdeed. Volgens haar was het een experiment om te zien hoe snel een foto viraal kon gaan. "Hij dacht gewoon dat het grappig was", zei ze. "En dat was het ook, want ik had hem net daarvoor uitgelegd hoe Twitter en social media werken en plots was hij het meest besproken onderwerp daar."

Orlando wilde trouwens dat Katy ook haar kleren uittrok, maar daar bedankte de zangeres voor. "Ik was niet zo in de stemming", zei ze. "Later heb ik het wel gedaan, toen we weer op de boot waren." Al lachend liet ze nog weten dat ze "in therapie moest" na het incident.

Net nadat de foto's verschenen zei Orlando in een interview met Elle UKdat hij zich niet bewust was van de paparazzi. "We waren al vijf dagen helemaal alleen, ik had niet gedacht dat iemand ons zou zien, dus ik voelde me erg vrij", verklaarde hij toen. Hij en Katy Perry gingen uit elkaar in maart van dit jaar.