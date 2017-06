GERUCHTEN. Manager Courtois “spreekt regelmatig” met Spaanse topclub, ex-Genk-speler op de radar van Juventus

Foto: Action Images via Reuters

Nog twee dagen wachten en dan opent de zomertransfermarkt officieel zijn deuren. Geen wonder dus dat de geruchtenmolen op volle toeren draait. Een overzicht van de meest recente geruchten in voetballand.

Bale weg bij Real?

Het is koffiedik kijken of Gareth Bale ook volgend seizoen nog bij Real Madrid speelt. De Welshman wordt al een tijdje gelinkt aan een transfer, en dan vooral eentje naar Manchester United. Bleacher Report meldt nu dat Bale zou openstaan voor een overgang naar de Red Devils, die in 2013 Bale naar Spanje zagen verhuizen ondanks een bod van meer dan 100 miljoen euro. Marca meldt echter dat Real Bale niet wil verkopen en in de plannen past van coach Zinedine Zidane, ondanks de opkomst van Isco.

Anthony Martial staat ook al een tijdje in het oog van de geruchtenstorm nadat hij meer op de bank belandde dan startte vorig seizoen onder José Mourinho. De Fransman werd gelinkt aan onder andere Arsenal en PSG maar veegde al die geruchten van tafel met een tweet: “De geruchten zijn vals”.

Andrea Belotti. Foto: EPA

Nog nieuws van United: David De Gea heeft volgens de Spaanse journalist Pipi Estrada aan zijn manager Jorge Mendes gevraagd om een transfer naar Real te forceren. Daarnaast hebben de Red Devils volgens verschillende Engelse en Spaanse media met Barcelona gepraat over een mogelijke transfer van Jordi Alba. Tot slot, Tuttomercatoweb claimt dat Mourinho de Nederlandse middenvelder Marten de Roon wil weghalen bij Middlesbrough.

Arsenal wordt afgewezen

Arsène Wenger is eindelijk nog eens van plan om hard te gaan tijdens de transfermarkt, maar Arsenal heeft tot nu toe weinig succes in het rond krijgen van transfers. Tuttosport meldt dat Torino een bod van 70 miljoen heeft geweigerd voor spits Andrea Belotti. L’Equipe meldt dan weer dat Monaco een bod van 40 miljoen plus bonussen weigerde voor Thomas Lemar. Arsenal kreeg eerder een ‘njet’ van Lyon op een bod van 50 miljoen voor Alexandre Lacazette.

De Gunners denken ondertussen wel na over een bod op Ryad Mahrez. De ster van Leicester City wil weg bij de kampioen van 2016 en kan ook op interesse rekenen van onder andere Barcelona en Manchester City. Volgens Leicester News kwam er echter nog geen concreet bod binnen voor de Algerijn en dus ziet Arsenal zijn kans.

Verder lijkt het er steeds meer op dat Arsenal afscheid zal nemen van Olivier Giroud. De Franse spits staat in de belangstelling van West Ham maar kan ook terugkeren naar de Franse Ligue 1. Onder andere Lyon en Marseille hengelen naar de diensten van Giroud, aldus L’Equipe.

Chelsea hoopt op Lukaku

Dat Romelu Lukaku Everton deze zomer verlaat, is zo goed als zeker. Chelsea en Manchester United willen de Rode Duivel graag in huis halen, met de Blues als favoriet. Chelsea hoopt volgens Metro “binnen de twee weken” een akkoord te bereiken met de Toffees, aangezien ze al een persoonlijk akkoord zouden hebben met Lukaku. De Engelse kampioen wil echter eerst zijn nieuwe truitjesdeal met Nike afsluiten, zodat Lukaku in de nieuwe shirts kan voorgesteld worden. En de transfersom? Chelsea hoopt te landen op 80 miljoen. Everton heeft trouwens al een opvolger op het oog: Sandro Ramirez. Jeugdproduct van Barcelona en actief bij Malaga.

‘Big Rom’ Lukaku. Foto: Photo News

Ook Ross Barkley lijkt Everton deze zomer te gaan verlaten. De aanvallende middenvelder staat vooral in de belangstelling van Tottenham, maar ook AC Milan overweegt een bod. De Spurs kijken ondertussen naar Cédric Soares als nieuwe rechtsback en zouden spits Vincent Janssen volgens verschillende Engelse media voor 20 miljoen willen verkopen aan Borussia Mönchengladbach.

Nieuws van die andere club uit Liverpool. De Reds willen maar wat graag Naby Keita wegkopen bij RB Leipzig, maar de Duitse nummer twee heeft een prijs van 80 miljoen op het hoofd geplakt van de Guinese middenvelder. Dat meldt Bild. Ondertussen heeft Liverpool de strijd om linksback Faouzi Ghoulam van Napoli opgegeven, aldus Liverpool Echo.

Ondertussen blijven zowat alle Engelse clubs op hun honger zetten omtrent Ryan Sessegnon. De 16-jarige linksback speelde een indrukwekkend seizoen bij Fulham en tekende zijn eerste professioneel contract bij de Engelse tweedeklasser.

Ex-Genkenaar naar Juventus?

Juventus wil een nieuwe middenvelder in huis halen. De namen van Blaise Matuidi en Steven N’Zonzi circuleren al langer, maar nu wordt ook (opnieuw) die van Sergej Milinkovic-Savic weer genoemd. De Serviër speelde in het seizoen 2014/2015 voor Genk vooraleer naar Lazio te verhuizen. De 22-jarige middenvelder verlengde er onlangs zijn contract tot 2022 maar Juve wil praten over een transfer, aldus La Stampa. De prijs van de Serviër wordt geschat tussen 40 en 50 miljoen.

Milinkovic-Savic bij Genk. Foto: JEFFREY GAENS

PSG wil Alex Sandro wegkapen voor de neus van Chelsea door Matuidi en Serge Aurier richting Juventus te sturen. Beide spelers staan in de belangstelling van de Oude Dame, zeggen Le Parisien en Calciomercato. Chelsea wil defensief ook Jerôme Boateng in huis halen. Gianluca Di Marzio meldt dat er contacten met Bayern gestart zijn. Ondertussen ontmoette Juventus opnieuw de manager van Leonardo Spinazzola om de uitleenbeurt van de linksback bij Atalanta stop te zetten en hem weer naar Turijn te halen.

Atalanta zit donderdag opnieuw samen met AC Milan omtrent rechtsback Andrea Conti. De Italiaanse belofte bevestigde woensdag zelf dat hij naar de Rossoneri gaat. Het is enkel nog bekijken welke som Milan betaalt. Ondertussen legde de club uit Bergamo de vervanger van Conti al vast: Thomas Foket. De Belg legde woensdag zijn medische testen af en moet AA Gent zo’n 5 miljoen opbrengen.

Contacten met Real voor Courtois

Een transfer van Thibaut Courtois deze zomer lijkt onwaarschijnlijk aangezien Chelsea niet meteen de intentie heeft om de Rode Duivel te verkopen en Courtois ook niet meteen wil vertrekken. Zijn manager Christophe Henrotay liet in Sport Foot echter optekenen dat hij “regelmatig met Real Madrid samenzit om de situatie van de doelman te evalueren, dat is mijn taak”. Of dat betekent dat Courtois op termijn naar Los Blancos verhuist, wilde Henrotay niet kwijt.

Real staat ondertussen dicht bij de overgang van belofteninternational Cedric Ceballos. De 20-jarige middenvelder heeft een uitkoopclausule van 15 miljoen bij Betis en Real wil die lichten, om hem daarna meteen weer uit te lenen aan de club uit Sevilla aldus Diario AS. Theo Hernandez is dan weer “excited” dat hij binnenkort naar Real gaat voor 26 miljoen, terwijl Real spits Mariano Diaz voor 10-15 miljoen gaat verkopen aan Lyon.

Lionel Messi. Foto: AFP

“Messi wilde Barcelona verlaten”

Ondanks de vele geruchten lijkt het er sterk op dat Lionel Messi zijn volledige carrière bij Barcelona zal blijven. Toch zou hij vorige zomer getwijfeld hebben over een vertrek. Mundo Deportivo meldt dat de Argentijn naar Manchester City wilde gaan omwille van de straf die hij kreeg in een rechtszaak omtrent belastingfraude. Man City was bereid 150 miljoen te betalen voor Messi, maar die zou overtuigd zijn om te blijven door ploegmaat Luis Suarez.

Thomas Vermaelen verliet Barça afgelopen zomer op huurbasis voor AS Roma. De Rode Duivel staat nu in de belangstelling van Torino en Besiktas, maar zou wel eens gewoon bij Barcelona kunnen blijven. Nieuwbakken coach Ernesto Valverde zou Vermaelen kunnen gebruiken als defensieve back-up, aldus Sport. Dezelfde bron meldt dat Barça interesse heeft in Ander Herrera en Riyad Mahrez.

De grote transfer die Barcelona wil realiseren, is Ousmane Dembélé. Die moet echter 90 miljoen kosten volgens Borussia Dortmund en het is PSG dat die som op tafel wil leggen voor de Franse winger, aldus L’Equipe. Defensief kijkt Barça naar Hector Bellerin. De Catalanen hebben echter een deadline gesteld: als de deal met Arsenal niet rond is binnen tien dagen kijken ze naar andere doelwitten.

Inter heeft dan weer geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Andres Iniesta. De Nerazzurri legden ondertussen twee 16-jarigen vast voor potentieel 60 miljoen: Pietro Pellegri en Eddy Salcedo Mora van Genoa. Pellegri kost 15 miljoen plus 15 miljoen bonussen, Salcedo kost 5 miljoen plus 25 miljoen bonussen aldus Gianluca Di Marzio.