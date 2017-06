Bayern München ontvangt Leverkusen in opener nieuw seizoen Bundesliga

Bayern München speelt op vrijdag 18 augustus gastheer voor Bayer Leverkusen in de openingsmatch van het Bundesligaseizoen 2017-2018. Dat bleek donderdag bij de voorstelling van de kalender.

Vicekampioen RB Leipzig begint zijn campagne met een uitwedstrijd tegen Schalke. Nieuwkomers VfB Stuttgart en Hannover starten de competitie op het veld van respectievelijk Hertha Berlijn en Mainz.

In het weekend van 18-20 augustus is het ook uitkijken naar de derby tussen Borussia Mönchengladbach, de club van Thorgan Hazard, en Keulen.

Hoffenheim vs Werder Bremen, Freiburg vs Eintracht Frankfurt, SV Hamburg vs Augsburg en Wolfsburg (met Casteels) vs Borussia Dortmund zijn de overige affiches op speeldag 1.

Vanwege het WK in Rusland wordt de winterstop dit seizoen ingekort in Duitsland en zal de competitie al op 12 mei eindigen.