Zo bevalt een panda: nieuwe schattige tweeling geboren in Chinees dierenpark

Een geboorte van een babypanda van dichtbij bekijken is iets heel unieks. Maar de beelden van een camera in het dierenpark van Chengdu, in het zuidwesten van China, tonen nu ook duidelijk aan de wereld hoe dat gebeurt. En dat zorgt voor opmerkelijke beelden.

De zwartwitte Chengda zit eerst stevig te puffen, maar wanneer het zo ver is, floept het eerste kleintje er haast uit. Eventjes later volgt er ook een tweede babypanda, waarna de mama met veel liefde de kleine onbehaarde diertjes in haar armen neemt.

Zowel de kersverse mama Chengda als de tweeling maken het goed. Eén diertje is een jongetje en weegt nu zo’n 160,2 gram. Het andere beestje is een meisje van amper 128,2 gram. Sinds dinsdagavond (lokale tijd) zijn ze onafscheidelijk. Hoe de dieren heten, is nog niet bekendgemaakt.