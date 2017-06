De iPhone bestaat vandaag 10 jaar: zo blikken ex-werknemers Apple terug op “de vreselijkste ervaring” uit hun carrière

Tien jaar geleden veroverde Apple de wereld met zijn revolutionaire iPhone. Maar die ontwikkeling verliep niet zonder slag of stoot. Enkele ex-werknemers van Apple blikt in vijf momenten terug op die turbulente periode. “Steve Jobs was de meeste veeleisende persoon die ik ooit heb gekend.”

1. Hoe het idee van de iPhone tot stand is gekomen

Steve Jobs was via een kennis bij Microsoft te weten gekomen dat de computergigant bezig was met de ontwikkeling van tablets. “Die man had Steve duidelijk gemaakt dat ze met hun nieuwe product de wereld gingen veroveren. Enkele dagen daarna stapte Steve zelfverzekerd ons kantoor binnen. “We moeten Microsoft laten zien hoe we écht de wereld kunnen veroveren””, zo herinnert de voormalige Apple-werknemer Scott Forstall zich nog.

Jobs wou een toestel ontwikkelen dat mensen met hun vingers konden bedienen, niet met een pen, zoals het geval was bij Microsoft. Het liefst met een technologie die niet meer plaats in beslag neemt dan die in een gsm. Het designteam kwam vervolgens aandraven met een demootje van een adresboek op een aanraakscherm. “Wanneer je die demo voor het eerst zag, was iedereen onmiddellijk overtuigd. Dit was het toestel dat we nodig hadden”, zegt Forstall.

De iPhone in 2007. Foto: AFP

Wat daarna kwam, omschrijft Andy Grignon, een voormalige ingenieur binnen Apple, als de “ergste professionele ervaring uit zijn leven. Maar het was ook die met het beste, mogelijk grootste, resultaat”.

2. Hoe het was om te werken met Steve Jobs

“Hij was de meest intensieve persoon die ik ooit heb gekend. Ik heb heel wat wereldleiders ontmoet, en ik kan je verzekeren dat lunchen met een wereldleider een meer ontspannen gevoel gaf dan een lunch met Steve. Hij was ontzettend gedreven en veeleisend.”

Jobs stond erom gekend vaak uit te vliegen tegen zijn werknemers, veelal in gekleurd taalgebruik. Toch verkozen veel werknemers liever zijn woede-uitbarstingen boven zijn ijzige en griezelige stilte. “Dan kreeg je zijn peinzende blik te zien. Je wist dat je dan in de problemen was gekomen”, weet Forstall nog.

Maar Jobs had ook een andere kant. Zo toonde hij veel mededogen tegenover familie en vrienden. Forstall werd ooit met een virale infectie opgenomen in het ziekenhuis. Hij was al maandenlang ziek en was heel wat kilo’s verloren. De dokters konden hem maar niet helpen. Tot Jobs hem een acupuncturist aanraadde. Ze namen Forstall tot zonsopgang onder handen, mét resultaat; “Ik was echt aan het sterven. Maar de persoon die me dankzij Steve heeft behandeld, heeft mijn leven gered. Ik zal mijn ex-baas daar steeds dankbaar voor zijn.”

3. Het grote project dat strikt geheim moest blijven

Hoewel de iPhone pas in 2007 officieel is gelanceerd, startte het bedrijf al in 2004 met het denkwerk en het ontwerp. Een project dat strikt geheim moest blijven. Zo installeerde Apple op één specifieke verdieping een heleboel veiligheidscamera’s. Kaartlezers moesten ervoor zorgen dat slechts een beperkt aantal werknemers toegang had tot dat verdiep.

Steve Jobs en zijn vrouw Laurene Powell in 2007. De CEO van Apple overleed in 2011 Foto: AP

Heel wat werknemers van Apple of naaste familieleden mochten niet weten waarmee het bedrijf bezig was. Allemaal om de race naar de eerste smartphone te winnen. De lange dagen en de hoge druk begonnen dan ook hun tol te eisen bij de mensen die hun ziel in het project staken. Toen enkele werknemers met een opbod bezig waren over wie zijn kinderen die laatste weken en maanden meer had gezien, werd het plots iemand te veel. Hij gooide met brute kracht de deur achter zich dicht, waardoor zelfs het veiligheidssysteem het begaf. Daardoor zaten een heleboel collega’s opgesloten op hun verdiep. Omdat de slotenmaker onbereikbaar was, hebben ze zichzelf moeten bevrijden met een metalen knuppel.

4. De gefaalde ideeën

Het finale ontwerp van de iPhone zou er niet gekomen zonder een reeks missers. “Wie kan zich het klikwiel van de iPod nog herinneren? Probeer je hetzelfde toestel in te beelden, maar dan met alle cijfers en alle letters van het alfabet. Allemaal in een cirkel. Het was onze eerste poging”, zegt Grignon.

Volgens een ex-topman bij Apple waren er dan veel voorstellen om het sim-slot te verwijderen. En eentje wou het toestel zelfs op Linux laten draaien in plaats van op Mac OS X.

De afwezigheid van een toetsenbord - één van de meest controversiële beslissingen van Apple - bleek achteraf dan weer wel een geniale beslissing te zijn.

5. Bijna de mist in

Het drie jaar durende project is af en toe zelfs bijna helemaal ontspoord. “Het was een nachtmerrie. Soms was het zelfs een absolute ramp. Het leek erop dat we het écht niet gingen halen”, zegt Grignon.

De iPhone was een compleet nieuw product. “Er zijn een paar momenten geweest dat we dachten dat het écht geen succes meer ging worden”, blikt Grignon terug. “We stonden vaak voor heel wat raadsels, zaken waarvan we niet wisten hoe we ze zouden moeten oplossen.”

En dan heeft Grignon het niet alleen over de technische kant van het verhaal. Want zo verloor een werknemer ooit eens een prototype van de iPhone op een vliegtuig. Hij mocht het boordpersoneel niet vertellen dat hij een smartphone was verloren, want dat moest nog strikt geheim blijven. Hij moest dus zijn omschrijving zo vaag mogelijk houden. Het toestel werd uiteindelijk gevonden en niemand had iets door. Apple kon even later, in 2007, de wereld verbazen met zijn revolutionaire iPhone.