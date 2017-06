Dag op dag 17 jaar geleden: een zwarte (penalty)dag voor het Nederlandse voetbal

Waar was jij op 29 juni 2000? Die vraag stellen heel wat Nederlandse voetbalfans nog steeds aan elkaar. Het is de datum van de halve finale van Europees kampioenschap in Nederland en België tussen Oranje en Italië. De Azzurri haalden het na strafschoppen, omdat de Nederlandse sterren er over de ganse wedstrijd liefst vijf misten.

Italië had een tot dan toe perfect toernooi gespeeld. In de groepsfase werd drie keer gewonnen: met 1-2 van Turkije, met 2-0 van de Rode Duivels, en met 2-1 van Zweden. In de kwartfinales word met 2-0 afgerekend met Roemenië, telkens in de oerdegelijke 3-5-2 (of 5-3-2 afhankelijk van hoe je het bekijkt) van bondscoach Dino Zoff.

Oranje was al even dominant tijdens het EK in eigen land. In de groepsfase werd Tsjechië met 1-0 opzij gezet, dan was Denemarken een maatje te klein in een 0-3 overwinning en toekomstig Europees kampioen Frankrijk werd met 2-3 verslagen. In de kwartfinales maakten de Nederlandse gehakt van Joegoslavië. Het werd liefst 6-1.

Twee keer mis

In de halve finale in de Amsterdam ArenA was Nederland veruit de beste ploeg. Dennis Bergkamp raakte al vroeg de paal en na een half uur moesten de Azzurri verder met tien na de tweede gele kaart voor Gianluca Zambrotta. Niet veel later kreeg Oranje een penalty na een vermeende fout van Alessandro Nesta op Patrick Kluivert. Kapitein Frank de Boer zette zich achter de elfmeter maar Francesco Toldo pakte uit met een sublieme save. Ook Kluivert miste nog een uitstekende schietkans.

Na de pauze haalde Mark Iuliano de dribbelende Edgar Davids neer op de rand van de zestien: opnieuw penalty Nederland. Deze keer nam Kluivert zijn verantwoordelijkheid, maar de spits knalde de bal tegen de paal. Tot ongeloof van zowat elke Nederlander in het stadion. Clarence Seedorf knalde nog een goede kans naast en dus bleef de 0-0 op het bord, ook na verlengingen. Een strafschoppenreeks moest de beslissing brengen.

Zwarte penaltydag

Italië mocht beginnen en Zoff stuurde Luigi Di Biagio naar de zestien. Die had twee jaar eerder gezorgd voor de Italiaanse uitschakeling op het WK door een penalty te missen tegen Frankrijk. Di Biagio schoot deze keer wel raak. Volgende: Frank de Boer. De kapitein kon zijn foutje rechtzetten maar stuitte opnieuw op Toldo. Gianluca Pessotto faalde niet: 2-0 Italië.

Jaap Stam knalde vervolgens hoog over, terwijl Francesco Totti het mes nog wat dieper in de Nederlandse wonde stak met een prachtige panenka. Kluivert schoot dan eindelijk raak voor Oranje en Paolo Maldini stuitte op Edwin Van der Sar. Hoop voor Nederland, maar Paul Bosvelt miste zijn penalty door een knappe save van Toldo: 3-1 Italië en boeken toe voor Oranje.

Hieronder vind je een verslag van de hele wedstrijd met Italiaans commentaar: