Swansea trekt met doelman Mulder vijfde Nederlander aan

Premier League-team Swansea City heeft donderdag de komst van de Nederlandse doelman Erwin Mulder bevestigd. De 28-jarige Mulder komt over van Heerenveen en tekende voor drie seizoenen in het Liberty Stadium. Mulder is de eerste zomertransfer van het Welshe team en wordt na verdediger Mike van der Hoorn, middenvelder Leroy Fer en buitenspelers Luciano Narsingh en Kenji Gorré al de vijfde Nederlander in de kern.

De 28-jarige Mulder, die zijn opleiding kreeg bij Vitesse en Feyenoord, maakte in december 2007 zijn debuut bij de Rotterdammers. Mulder bleef - een uitleenbeurt aan Excelsior tussendoor niet meegeteld - zeven seizoenen aan boord in De Kuip, vooraleer afgeserveerd te worden in de zomer van 2015. Heerenveen trok de doelman aan en Mulder toonde opnieuw zijn kunnen. Hij stond de voorbije twee seizoenen 77 wedstrijden tussen de palen bij het Friese team en verdiende zo een transfer naar Swansea.

De Swans beëindigden de Premier League vorig seizoen op een teleurstellende vijftiende stek. Mulder zal er in doel de concurrentiestrijd moeten aangaan met de Pool Lukasz Fabianski en de Zweed Kristoffer Nordfeldt.