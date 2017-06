30-jarige toeriste laat hongerige kindjes achter op kamer en dwaalt dan naakt en dronken door de straten

Een 30-jarige Britse mama is gearresteerd toen ze in Mogan, op het Spaanse eiland Gran Canaria, dronken door de straten dwaalde - nadat ze haar twee jonge kindjes alleen had achtergelaten in haar appartement. De twee kindjes, van 1 en 4 jaar oud, werden door de hulpdiensten teruggevonden. Hongerig, vuil en in tranen.