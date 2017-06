Anderlecht grijpt opnieuw naast flankverdediger: Adam Marusic is op weg van KV Oostende naar Lazio

Nadat de transfer van rechtsback Clinton Mata afsprong, grijpt Anderlecht nu ook naast linksback Adam Marusic. De Montenegrijn van KV Oostende is namelijk op weg naar het Lazio van Jordan Lukaku.

Marusic ondergaat deze week zijn medische testen in Rome en zal een contract voor vijf seizoenen tekenen bij Lazio, dat vorig seizoen vierde eindigde in de Serie A en Europa League speelt. Marusic maakte vorige zomer de overstap van KV Kortrijk naar Oostende en maakte vijf doelpunten in 40 wedstrijden in alle competities voor de Kustboys.

Anderlecht zag veel potentieel in de 23-jarige Montenegrijn als links- en rechtsback en rechtsbuiten. Oostende kocht hem voor 900.000 euro van Kortrijk, maar verwacht werd dat als Anderlecht hetzelfde zou bieden als voor Mata – 3,5 miljoen – KVO wel had willen onderhandelen. Zover komt het echter niet nu Lazio een akkoord lijkt te hebben met Oostende.

De Belgische kampioen zag eerder deze week af van de komst van Clinton Mata (24). Het akkoord van 3,5 miljoen met Charleroi mocht de vuilnisbak in omdat Mata te veel twijfelde. Het zijn vooral zijn maats die de verdediger aansporen te wachten op een club zoals Nice of een Engelse club.