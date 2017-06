Duitse eersteklasser Eintracht Frankfurt kiest met Helena Costa voor vrouwelijke scout (die niet met zich laat sollen)

Helena Costa krijgt van Eintracht Frankfurt de kans om zich te tonen als scout. De Portugese gaat bij de Duitse eersteklasser aan de slag in het scoutingteam van hoofdscout Ben Manga. “Helena beschikt over veel meer zakelijk voetbalverstand dan iedereen durft te vermoeden”, aldus sportief directeur Fredi Bobic.

Frankfurt heeft een voor zijn doen uitstekend seizoen achter de rug. De club eindigde als elfde in de Bundesliga en haalde de finale van de Duitser beker, waarin het met 2-1 verloor van Borussia Dortmund. Liefst zeventien nationaliteiten maakten deel uit van de spelersgroep, met slechts elf Duitsers.

Foto: AP

Een Portugees zat daar echter niet bij en daarin wil Frankfurt op termijn verandering in brengen. Costa is één van de drie scouts die in het buitenland mag gaan speuren naar talentvolle spelers en haar focus wordt dus Portugal. “Helena beschikt over veel meer zakelijk voetbalverstand dan iedereen durft te vermoeden. In haar loopbaan beleefde ze op dat vlak al enkele hachelijke avonturen”, zegt Bobic, die daarmee verwijst naar haar eerder avonturen in het voetbal.

Costa was eerder aan de slag als scout voor de Portugese club Leixoes SC (2004-2005) en de Schotse topclub Celtic Glasgow (2008-2010). Daarnaast coachte ze bij Benfica jeugdspelers tussen de U9 en U17, en was ze bondscoach van de vrouwen van Qatar (2010-2012) en Iran (2012-2014).

In 2014 werd ze dan bij de Franse tweedeklasser Clermont FA 63 aangesteld als de eerste vrouwelijke coach in het mannenvoetbal. Daar bleef ze echter maar een maand omdat voorzitter Claude Michy transfers regelde zonder haar te consulteren. Costa laat dus niet met zich sollen. De Franse club verving haar door Corinne Diacre, die nog steeds de jongens van Clermont coacht.