Valbuena tekent voor twee seizoenen bij Fenerbahçe

Het Turkse Fenerbahçe heeft donderdag de komst van Mathieu Valbuena afgerond. De 32-jarige Fransman komt over van Lyon en tekende in Istanboel een contract voor twee seizoenen (met een derde seizoen in optie).

“Ik ben heel erg trots dat ik voor Fenerbahçe mag voetballen. Ik ga mijn uiterste best doen om met de club prijzen te pakken”, vertelde de aanvallende middenvelder tijdens zijn voorstelling.

Valbuena speelde sinds 2015 voor Lyon en had er nog een jaar contract. Afgelopen seizoen scoorde hij tien competitiegoals voor l’OL, dat als vierde eindigde in de Ligue 1. Fenerbahçe werd in Turkije derde.

De Fransman heeft 52 caps (8 goals) achter zijn naam maar is sinds 2015 en de sextape-affaire met ploegmaat Karim Benzema uit beeld verdwenen bij Les Bleus.