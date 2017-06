Griekse Belg Viktor Klonaridis verlaat Lens en keert terug naar AEK Athene

De Griekse Belg Viktor Klonaridis heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij de Griekse topclub AEK Athene, zo maakte de club donderdag bekend.

De 24-jarige aanvaller komt over van de Franse tweedeklasser Lens, waar hij nog tot medio 2018 onder contract lag. Het transferbedrag werd niet bekendgemaakt.

Klonaridis heeft een Griekse vader en Belgische moeder en kreeg zijn jeugdopleiding bij AEK Athene, waar hij in 2010 debuteerde in het eerste elftal. In 2012 trok hij naar het Franse Lille dat hem in het voorjaar van 2013 ervaring liet opdoen in de Belgische tweede klasse bij het toenmalige Moeskroen-Péruwelz. Een half jaar later keerde hij terug naar Griekenland, naar Panathinaikos, waar hij geregeld speeltijd versierde. In drie seizoenen kwam Klonaridis toen 103 keer in actie voor de topclub uit Athene.

Eind vorige zomer werd Klonaridis op de valreep nog getransfereerd naar Racing Lens, waarna hij eind januari via een uitleenbeurt opnieuw bij Panathinaikos terechtkwam.