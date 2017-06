Gentse stadsbestuur lauwert student die twee vrouwen het leven redde: “Nu kan ik nog meer mensen redden”

Gent - Het Gentse stadsbestuur heeft student Emile Van Holsbeke in de bloemetjes gezet. Een heldhaftige actie van de jonge Gentenaar redde twee vrouwen het leven nadat ze in de Leie beland waren. Om hem te bedanken kreeg Emile onder meer een zwembroek van het stadsbestuur: “Fantastisch, zo kan ik nog meer mensen redden als het nodig is”, grapte de jongeman.

Emile Van Holsbeke zat thuis naar een Batman-film te kijken toen hij plots geschreeuw hoorde van op straat. Vanuit zijn woonkamer aan de Blekersdijk had hij al beweging en golven gezien in de Leie, en de jongeman repte zich naar buiten.

Daar zag hij twee dames, naar eigen schatting een bejaarde vrouw van rond de 70 en haar dochter, een vrouw van om en bij de 50, in het water liggen. Er hadden zich al enkele mensen verzameld aan rand van het water die de hulpdiensten verwittigden.

De twee lichamen in het water bewogen echter niet meer dus sprong Emile al snel in het water. De twee vrouwen hielden elkaar nog stevig vast en hoewel het aardedonker was, slaagde de jongen erin de twee vrouwen naar de kant te brengen. Daar werden ze uit het water gehesen door de omstaanders.

Op dat moment waren de hulpdiensten ook aangekomen en konden de dames meteen de eerste zorgen krijgen. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waarna Emile niets meer van hen hoorde. Over het voorval werd nooit iets geschreven, maar een buurman meldde de heldendaad van de jongeman bij het stadsbestuur, dat hem nu loofde om zijn snelle beslissing.

Emile stond er echter op dat hij niet de enige is die die lof verdient. “Alleen had ik het niet gekund, ook de omstaanders hebben allemaal hun steentje bijgedragen”, klonk het bij de jongeman, die toegaf dat het wel deugd deed om geprezen te worden om zijn goede daad.