Jermain Defoe zet handtekening bij Bournemouth

Jermain Defoe heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij Bournemouth. Dat bevestigt de nummer 9 van het voorbije seizoen in de Premier League donderdag op de clubwebsite.

De 34-jarige Defoe verlaat Sunderland en komt transfervrij naar The Cherries. De Engelse spits voetbalde in een ver verleden al eens een jaar bij Bournemouth. In het seizoen 2000-2001 werd hij door West Ham uitgeleend aan de toenmalige tweedeklasser en scoorde er 18 competitiegoals in 29 matchen.

“Het voelt goed om terug te zijn en ik kijk erg uit naar deze challenge”, zegt de 57-voudige international (20 goals). “Toen deze kans zich aanbood, wist ik dat ik de juiste keuze maakte. Dit was geen moeilijke knoop om door te hakken. Het is een topteam met een uitstekende coach (Eddie Howe).”

Defoe speelde naast West Ham, Sunderland en Bournemouth ook voor Tottenham, Portsmouth en Toronto.