Deze vrouw woog 106 kilogram, maar wilde gewicht verliezen voor haar huwelijk: je gelooft nooit hoe ze er nu uitziet

Een 38-jarige Zweedse verpleegster kampte al sinds haar kindertijd met overgewicht, maar besloot dat te veranderen toen ze de man van haar leven had ontmoet. Ze was vastbesloten om er goed uit te zien in haar trouwjurk, dus gooide ze alle afhaalmenu’s weg en ging ze enkele uren per dag naar de fitness. Door hard te werken, bereikte ze haar doel en wandelde ze op 10 juni trots én beeldschoon naar het altaar.

De Zweedse Evelyn Wallin (38) voelde zich al enkele jaren niet lekker in haar vel en was altijd erg zelfbewust als ze in de spiegel keek. Ze dacht ook dat ze nooit leuk op foto’s stond en besloot haar levensstijl aan te passen. Met haar droomhuwelijk in New York in het achterhoofd, schrapte ze alle meeneemmaaltijden van het menu en ging ze een jaar lang elke dag twee uur zwoegen in de fitness.

“Ik wist dat ik moest veranderen nadat ik altijd verdrietig werd als ik in de spiegel keek”, vertelde de verpleegster die een jaar geleden nog 106 kilogram woog. “Ik had de man van mijn leven en toekomstige echtgenoot ontmoet en door een gelukkig leven vol wijn, alcohol en feestjes, kwam ik nog meer aan.”

Evelyn begon naar eigen zeggen haar uiterlijk te verwaarlozen omdat ze zo gelukkig was, maar besefte opeens dat ze moest veranderen. “Ik wilde mijn trouwjurk met trots dragen, terwijl ik me mooi voelde, vanbinnen én vanbuiten.”

Groenten en fastfood

De Zweedse bruid kampte al sinds haar kindertijd met overgewicht, maar vermoedt dat depressieve en angstige gevoelens tijdens haar volwassen leven ook een negatieve impact hadden op haar gewicht. “Ik was altijd al min of meer zwaarder dan de anderen en na enkele depressies, focuste ik me meer op mijn mentale gezondheid dan op mijn uiterlijk.”

Gemotiveerd door haar sprookjeshuwelijk, begon Evelyn kleinere porties te eten en zette ze dagelijks een grote hoeveelheid groenten op het menu. Ze weigerde om nog fastfood te eten en peigerde zich elke dag af in het sportcentrum. Een jaar later kon ze de vruchten van haar noeste arbeid plukken en toonde de weegschaal nog slechts 74 kilogram.

Sprookjeshuwelijk in New York

Exact vier jaar nadat het koppel elkaar ontmoette, gaven ze elkaar het jawoord tijdens hun droomhuwelijk in New York. Terwijl Evelyn naar het altaar wandelde, besefte ze dat al het bloed, zweet en tranen de moeite waard waren geweest.

“Ik zie er compleet anders uit”, glunderde de prachtige bruid. “Het is alsof ik nog maar de helft ben van de vrouw die ik vroeger was.” Ze geeft toe dat haar familie en vrienden nog steeds “wow” zeggen als ze zien hoeveel ze is afgevallen. “Mijn echtgenoot is erg trots op mij en zegt nu vaak al grappend dat ik de zijne ben en dat andere mannen van me af moeten blijven.”

Evelyn is ervan overtuigd dat andere zwaarlijvige mensen haar voorbeeld kunnen volgen, als ze maar streng genoeg zijn voor zichzelf. “Wacht niet tot de motivatie er is, doe het gewoon”, geeft de kersverse bruid nog mee.

“Gewoon volhouden, de motivatie komt wel achteraf eens je resultaat begint te zien.” Evelyn raadt mensen ook aan om zich strikt aan hun dieet te houden: “Als je eenmaal afwijkt van je plan, zal je het opnieuw doen.”