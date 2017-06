Pelic en Westerlo vinden akkoord: Bosniër wordt nieuwe coach van de Kemphanen

Westerlo - De Bosniër Vedran Pelic is vanaf donderdag officieel de hoofdcoach van KVC Westerlo. Dat maakten de Kemphanen bekend op hun website. Pelic was de voorbije seizoenen T2 in ‘t Kuipke. De duur van zijn contract als T1 werd niet bekendgemaakt.

De 41-jarige Pelic leidde de afgelopen dagen de trainingen al bij Westerlo, in afwachting van een akkoord met de club. Hij volgt Jacky Mathijssen op, die er niet in slaagde Westerlo te handhaven in de Jupiler Pro League.

Tussen 1999 en 2002 was Pelic als speler actief bij Westerlo. Hij won in die periode de Beker van België (2001). In 2009 keerde hij terug bij de club en werkte zich op tot assistent van het eerste elftal.