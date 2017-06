Deze bekende Belgische trainers zijn nog steeds op zoek naar werk

De Belgische eersteklassers zijn alweer aan hun voorbereiding voor het seizoen 2017-2018 begonnen. Ondertussen draait de geruchtenmolen van de transfermarkt op volle toeren. Een aantal bekende Belgische trainers kijkt ernaar van aan de zijkant, omdat ze zonder werk zitten.

De volgende Belgen hebben momenteel geen werk als voetbaltrainer:

Jack Mathijssen (53)

Beschikbaar sinds juni 2017, laatste club: Westerlo. De laatste club die Mathijssen langer dan één jaar in dienst hield was het toenmalige Germinal Beerschot tussen januari 2010 en maart 2012. Sindsdien coachte Mathijssen Beerschot AC, het Griekse Fostiras, OH Leuven en dus Westerlo.

Eric Van Meir (49)

Beschikbaar sinds maart 2017, laatste club: Lierse. Van Meir had er al verschillende jaren opzitten als assistent alvorens hij de stap naar hoofdcoach zette in 2015 (al coachte hij twee wedstrijden van KV Turnhout in 2011). Hij werd door Lierse echter onverwacht aan de deur gezet.

Emilio Ferrera . Foto: BELGA

Emilio Ferrera (50)

Beschikbaar sinds januari 2017, laatste club: OH Leuven. Ferrera heeft er al een lange carrière opzitten als trainer en zijn periode bij OH Leuven was een van de langste uit zijn loopbaan.

Peter Maes (53)

Beschikbaar sinds december 2016, laatste club: KRC Genk. Maes is geen man van veel clubs en was bij Genk pas aan zijn vierde club sinds 2002 toe. Het bleek echter ook zijn kortste verblijf als trainer. Bij Lokeren, KV Mechelen en Geel bleef hij een stuk langer.

Glen De Boeck (45)

Beschikbaar sinds december 2016, laatste club: Moeskroen. Na zijn succesvolle periode bij Cercle ging het bergaf voor De Boeck met kortere passages bij Germinal Beerschot, VVV-Venlo, Waasland-Beveren en Moeskroen.

Walter Meeuws (65)

Beschikbaar sinds november 2016, laatste club: Lommel United. Meeuws ging voor enkele buitenlandse avonturen (onder andere Marokko en Egypte) alvorens in oktober terug te keren naar Lommel United. Daar bleef hij echter slechts aan het roer tot november.

Frank Vercauteren. Foto: JEFFREY GAENS

Frank Vercauteren (60)

Beschikbaar sinds oktober 2016, laatste club: Samara (Rusland). Na zijn succesvolle periodes bij Anderlecht en Genk had Vercauteren het even moeilijk. Bij Samara hield hij het drie seizoenen vol en hij leidde de club naar de Russische eerste klasse in zijn eerste seizoen.

Vincent Euvrard (35)

Beschikbaar sinds oktober 2016, laatste club: Cercle Brugge. Euvrard stopte in 2013 met voetballen en ging een jaar later aan de slag bij Hasselt. Daarna volgenden passages bij Geel en Cercle, waar hij telkens geen potten kon breken.

Bob Peeters (43)

Beschikbaar sinds september 2016, laatste club: Westerlo. We herinneren ons allemaal het wervelende voetbal van Cercle onder Peeters, maar sindsdien vergaat het de ex-spits niet zo goed als trainer. Bij Gent, Waasland-Beveren, Charlton, Lokeren en Westerlo bleef hij nooit langer dan één seizoen.

Stéphane Demol (51)

Beschikbaar sinds juni 2016, laatste club: Hajer (Saoedi-Arabië). Demol heeft er al een lange trainerscarrière opzitten, maar zijn laatste Belgische club was het toenmalige FC Brussel in 2012. Sindsdien volgende het Thaise Tero Sasana en Faisaly en Hajer uit Saoedi-Arabië.

Franky Van der Elst (56)

Beschikbaar sinds mei 2016, laatste club: Roeselare. Van der Elst begon al in 1999 als coach bij Germinal Beerschot, vooraleer assistent te worden bij Club Brugge. Na een lange periode bij KVSK United volgden STVV en Roeselare, waar het in mei 2016 afliep voor Van der Elst.