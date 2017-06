Zweden helpt teruggekeerde jihadisten aan nieuwe identiteit

Teruggekeerde Syriëstrijders hebben grote moeite met re-integreren in de maatschappij. Een baan vinden is er vaak helemaal niet bij. Zweden probeert deze kwestie aan te pakken door teruggekeerde jihadisten een nieuwe identiteit te geven.

Er zouden zo’n 150 jihadisten teruggekeerd zijn naar Zweden. Vele van hen, die niet in de gevangenis zitten, hebben grote moeite om hun oude leven weer op te pakken. Zo is er amper een werkgever te vinden die geassocieerd wil worden met een voormalig lid van terreurgroep ISIS. De regering van het Scandinavische land heeft nu een proefproject op poten gezet, waarbij ex-Syriëstrijders een nieuwe identiteit krijgen zodat ze toch aan een job kunnen geraken. Bovendien helpt de regering bij het vinden van een woning en eventueel een uitkering. Het achterliggende idee is dat een gewezen Syriëganger gevaarlijker is als hij buiten de maatschappij blijft.

De Zweedse krant Expressen zocht enkele voormalige jihadisten op, onder wie een aantal met een nieuwe identiteit, om te praten over de problemen die zij ondervinden bij het vinden van werk. “Ik wil alles vergeten”, zegt de 27-jarige Walad Ali Yousef, die nu een nieuwe naam heeft. “Ik solliciteer op veel banen, maar ik krijg geen werk omdat er foto’s van mij online staan.” Yousef zette foto’s van hem in Syrie op Facebook, die nu online circuleren. Op de beelden poseert hij onder meer met een kalasjnikov bij een ISIS-trainingskamp. Bij zijn terugkomst in Zweden vertelde hij dat hij enkel was afgereisd om burgers in de ‘ISIS-hoofdstad’ Raqqa te helpen.

Een andere ex-jihadist die weer in Zweden is, weigerde met de krant te praten. Ook onder zijn nieuwe naam heeft hij “al genoeg problemen” bij het vinden van werk, klinkt het. Een voormalig Syriëganger uit Malmö, geeft dan weer de media de schuld. “Jullie hebben ze bang gemaakt”, zegt hij tegen de krant over burgers en werkgevers.