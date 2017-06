André Hahn ruilt Mönchengladbach voor Hamburg

De Duitser André Hahn verlaat Borussia Mönchengladbach en gaat volgend seizoen voor reeksgenoot Hamburg spelen. De 26-jarige aanvaller ondertekende een contract van vier seizoenen bij ‘Die Rothosen’. Dat maakten beide clubs donderdag bekend op de clubwebsites.

“Ik had een leuke tijd bij Borussia en ik zal altijd kunnen terugblikken op de goede herinneringen. Nu is het echter tijd om me te richten op een nieuwe uitdaging”, aldus Hahn op de clubwebsite van Mönchengladbach.

“André is een snelle en beweeglijke aanvaller, die ons met zijn flexibiliteit meer opties zal geven in aanvallend opzicht. Daarbij komen ook nog zijn voortreffelijke inzet en absolute winnaarsmentaliteit”, toonde Jens Todt, sportief manager bij Hamburg, zich tevreden met de overstap. Voor Hahn wordt het zijn tweede periode bij Hamburg. In 2008 begon hij zijn carrière als profvoetballer bij de Duitse traditieclub, maar geraakte hij niet verder dan het tweede elftal.

Hahn maakte in de zomer van 2014 de overstap van Augsburg naar Mönchengladbach en speelde in totaal 95 wedstrijden voor de club van Thorgan Hazard, waarin hij negentien keer trefzeker was. Dankzij zijn opvallende prestaties bij Augsburg liet Duits bondscoach Joachim Löw hem op 5 maart 2014 debuteren voor het nationale elftal in een vriendschappelijke oefeninterland tegen Chili. Löw nam Hahn ook op in zijn 30-koppige voorselectie voor het WK in Brazilië, maar uiteindelijk viel hij toch nog uit de boot. Verder dan die ene interland tegen Chili kwam Hahn voorlopig nog niet bij “die Mannschaft”.