Bilzenaar schiet op zwangere ex en probeert haar huis in brand te steken

Antwerpen / Bilzen / Maaseik - Het Antwerpse hof van beroep heeft Jan B. (33) uit Bilzen veroordeeld tot vijftien jaar cel voor een poging tot opzettelijke brandstichting en voor de moordpoging op zijn zwangere ex-vriendin en haar nieuwe partner. In eerste aanleg had de rechtbank nog zijn internering bevolen.

De beklaagde kon het niet verkroppen dat Veerle G. een punt achter hun relatie had gezet. Hij voelde zich vernederd en gebruikt en zon op wraak. Hij viseerde daarbij niet alleen zijn ex-vriendin, maar ook haar ouders en haar nieuwe vriend Benjamin H.

Jan B. had in de nacht van 11 februari 2013 de ouderlijke woning van zijn ex in Maaseik in brand proberen te steken. Hij had eerst een straatklinker door het raam van de logeerkamer gegooid, gevolgd door een molotovcocktail. De vod die in de fles met benzine stak, doofde echter snel, waardoor er geen brand uitbrak. Op de klinker werd DNA van Jan B. aangetroffen.

Op 21 februari 2014 deed er zich een nieuw incident voor. Veerle G. en Benjamin H. werden toen beschoten, terwijl ze de koeien aan het melken waren in de stallen van zijn ouders in Sint-Truiden. De lading hagel miste Benjamin op een haar na, omdat hij net ging zitten. Veerle G., die toen zes weken zwanger was, werd geraakt in de arm en de rechterflank.

Uit nazicht van de computer van de beklaagde bleek dat hij het adres had opgezocht. In zijn auto werden ook kruitsporen teruggevonden. Jan B. voerde geen betwisting over de feiten, maar hij verzette zich wel tegen een internering.

Het hof oordeelde op basis van het strafdossier, zijn contacten met politie en gerecht dat hij in staat was en nog steeds is om zijn daden te controleren en dat hij dus toerekeningsvatbaar is. Jan B. wordt dus niet geïnterneerd, maar vliegt wel voor lange tijd achter de tralies.