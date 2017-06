Ouders weten dat hun zoontje vandaag zal sterven, maar mogen hem niet mee naar huis nemen van de dokters

De ouders van Charlie Gard vochten een bitse gerechtelijke strijd uit met de dokters die de behandeling van hun zoon wilden stopzetten. Die rechtszaak verloren ze en en vrijdag zullen de machines die Charlie in leven houden, stopgezet worden. Toch mogen zijn ouders Charlie niet mee naar huis nemen van de dokters.

De ouders van de tien maanden oude Charlie Gard zijn buiten zichzelf van verdriet. Eerst verloren ze de strijd om het leven van hun zoontje, nu mogen ze hem ook niet mee naar huis nemen om hem in alle rust te laten heengaan.

“We hebben onze kleine jongen elke dag beloofd dat we hem mee naar huis zouden nemen”, vertelt zijn mama Connie. Vader Chris treedt haar bij: “We willen hem thuis een badje geven, hem in de wieg leggen waarin hij nooit geslapen heeft, maar dat wordt ons ontnomen. We weten op welke dag onze zoon zal sterven maar we krijgen zelfs geen inspraak in hoe dat zal gebeuren.”

(lees verder onder de foto)

De ouders van Charlie waren kapot van de uitspraak van de rechter. Foto: ISOPIX

De ouders van Charlie waren ervan overtuigd dat hun zoontje met een experimentele behandeling in de Verenigde Staten nog geholpen zou kunnen worden, maar de dokters van het Britse ziekenhuis waar de jongen behandeld werd, zagen die behandeling enkel als een nodeloze verlenging van het lijden van het kind.

De juridische strijd kwam pas deze week ten einde. De dokters kregen gelijk, het zou niet in het belang van Charlie zijn om de behandeling verder te zetten. Het jongetje zou dus sterven. De ouders van Charlie beweren nu dat het ziekenhuis de dood van hun zoontje wil bespoedigen ondanks eerdere beloften dat ze alle tijd zouden krijgen om afscheid te nemen.

(lees verder onder de foto)

Actievoerders zamelden meer dan anderhalf miljoen euro in om de behandeling van Charlie te betalen, maar volgens de dokters had die geen zin. Foto: ISOPIX

“We hebben gesproken over de palliatieve zorgen. Een van de opties was om Charlie naar huis te laten gaan om te sterven. Dat is onze laatste wens. We hebben onze kleine jongen elke dag beloofd dat we hem mee naar huis zouden nemen”, aldus mama Connie Yates.

Dat werd hen echter ontzegd. Charlie moet in het ziekenhuis blijven van zijn dokters. “We hebben hen gesmeekt om ons het weekend te geven”, vertelt mama Connie. “Vrienden en familie wilden langskomen en Charlie een laatste keer zien. Maar nu is daar zelfs geen tijd meer voor. De dokters zeiden dat ze het uitzetten van zijn beademing niet zouden bespoedigen maar dat doen ze nu wel.”

Ze boden zelfs aan om zelf te betalen voor een mobiel beademingstoestel zodat hun zoontje thuis zou kunnen overlijden. Maar de dokters vertelden hen dat Charlie in het ziekenhuis moet overlijden.

(lees verder onder de foto)

Charlie toen hij zeven maanden oud was. Toen kon hij al maanden niet meer zelfstandig ademen. Foto: ISOPIX

Charlie werd geboren met mitochondriale depletie, een aandoening die alle energie uit zijn organen en spieren zuigt. Daardoor zijn zijn longen zo zwak dat hij een beademingstoestel nodig heeft. Hij werd volstrekt gezond geboren, maar na acht weken doken de eerste symptomen op en ging de gezondheid van de jongen sterk bergaf.

Zijn ouders hebben alle mogelijke wegen verkend om Charlie te redden, maar het mocht niet baten. Vrijdag zal de beademing van de jongen stopgezet worden, wat zijn onvermijdelijke dood betekent.

LEES OOK:

Zijn dokters willen deze baby ”waardig laten sterven”, nu krijgen zijn ouders nog een maand om te bewijzen dat behandeling wel zin heeft

Ouders verliezen strijd om hun zoontje in leven te houden, ziekenhuis mag jongetje laten sterven

Terminaal zieke baby, die artsen wilden laten sterven, moet aan beademingsapparatuur blijven