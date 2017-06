Cristiano Ronaldo toont zijn “twee nieuwe liefdes van zijn leven” aan de wereld

“Het is spijtig dat we ons sportieve doel niet konden bereiken met Portugal. Ik heb alles gegeven voor mijn land, zoals steeds, ondanks het feit dat ik tijdens het toernooi papa ben geworden van twee zoontjes. Ik wil de voorzitter van de Portugese bond en de bondscoach dan ook bedanken dat ik vroeger naar huis mag. Nu kan ik eindelijk mijn tweeling voor het eerst ontmoeten”, zo luidde het nieuws zo’n 19 uur geleden op de Facebookpagina van Ronaldo.

Nu volgt hij dat bericht op met een foto van zijn kersverse zoon en dochter. “Zo blij dat ik de twee nieuwe liefdes van mijn leven kan vasthouden.”

So happy to be able to hold the two new loves of my life pic.twitter.com/FIY11aWQm9