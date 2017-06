Zidane laat eigen zoon vertrekken bij Real Madrid

Zinedine Zidane heeft bij Real Madrid afscheid genomen van zijn zoon Enzo. De 22-jarige middenvelder verhuist naar Alavés, de verliezend bekerfinalist van afgelopen seizoen, waar hij een contract tekende voor drie seizoenen.

De Franse middenvelder werd al op negenjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Real Madrid, de club waarvoor zijn vader op dat moment speelde. Enzo, die vaak de achternaam van zijn moeder Véronique Fernández draagt, debuteerde afgelopen jaar onder zijn vader in de hoofdmacht. De middenvelder luisterde zijn eerste optreden, in een bekerwedstrijd, direct op met een doelpunt. In de hoogste afdeling van de Spaanse competitie maakte de ‘zoon van’ nog geen speelminuten. Enzo Zidane speelde voornamelijk in het tweede elftal van de ‘Koninklijke’.

Zinedine Zidane heeft nog drie zoons, die allemaal in de jeugd van Real Madrid spelen.