Eva is terminaal ziek, maar dit lingeriemerk maakte haar laatste droom waar

Eva is negentien en leeft met een terminale kanker. Elke dag zou haar laatste kunnen zijn, maar in plaats van zich daarom zorgen te maken, zit Eva in met haar vrienden. Toen ze zag hoe een van haar vriendinnen worstelde met de gevolgen van seksueel misbruik, besloot Eva haar laatste dagen te wijden aan de strijd daartegen.

Eva McGauley uit Nieuw-Zeeland zag haar hele wereld veranderen toen ze haar kankerdiagnose kreeg. Na een eerste behandeling zeiden de dokters haar dat de kanker in remissie was, goed nieuws dus. Drie weken later moesten ze daar echter op terugkomen. “Ze zeiden dat ze het mis hadden en toonden me dat de kanker terminaal was”, vertelt Eva aan NZ Herald.

Ze besloot haar leven dan in te zetten voor het goede doel, al duurde het tot een van haar vriendinnen te maken kreeg met seksueel misbruik dat ze dat goede doel vond. “Ik las de statistieken en vond ze vreselijk, maar ik besefte maar hoe groot het probleem is toen de statistieken stopten met gewoon cijfers te zijn en ze mijn vrienden werden”, aldus Eva.

Foto: Lonely

“Ik wou alles doen wat ik kon om te helpen. In juli vorig jaar begon Eva geld in te zamelen voor HELP, een goed doel dat vrouwen en kinderen helpt herstellen van de gevolgen van seksueel misbruik. Toen kwam lingeriemerk Lonely ten tonele.

Het merk bood Eva de kans om te verschijnen in een fotoshoot en beloofde alle opbrengst van de verkoop op 29 juni aan Eva’s Wish te doneren, de campagne waarmee Eva geld inzamelt voor HELP. Het bracht al meer dan 40.000 euro op.