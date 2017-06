Deze kat werd op een haar na levend geroosterd tijdens knallend onweer

Een kat in de Verenigde Staten werd op een haar na geraakt door een knetterend bliksemschicht. Het beest was samen met zijn eigenaar aan het kijken naar het onweer, toen de bliksem plots insloeg op het balkon waar de kat zat.

Begin juni werd de Amerikaanse stad Jacksonville geteisterd door een zwaar onweer. De eigenaar van kat Max vindt altijd een zekere kalmte tijdens een storm en staat steevast op haar balkon te kijken als de weergoden weer eens lelijk huishouden. “Tijdens de prille momenten van de storm, viel de regen in bakken neer en was de donder slechts in de verte te horen”, schreef de poezenfanaat bij de video. “Ik ging op het balkon staan om er nog meer van te genieten, en Max volgde mij voorzichtig.”

Toen de wind stevig begon te waaien en de regen op het balkon gutste, gingen de vrouw en de poes terug naar binnen. Volgens haar duurt een onweer in Jacksonville nooit erg lang, maar toen het bleef donderden, pauzeerde ze haar werk even en wilde ze in alle rust van de storm genieten. Ze opende de deur van het balkon, maar Max was deze keer nog meer op z’n hoede en ging gelukkig niet erg ver.

Enkele seconden later vluchtte de kat in allerijl terug naar binnen nadat een vonkende bliksem op het balkon was terechtgekomen. Max werd niet geraakt en bracht het er gelukkig levend vanaf, maar zal in de toekomst twee keer nadenken voordat hij een zwaar onweer vanop de eerste rij zal bezichtigen.