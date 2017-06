Dieven graaien voor 40.000 euro mee bij brandweer: “Wie doet dat in godsnaam?”

De korpsoverste is er het hart van in dat de kazerne overhoop werd gehaald door dieven. Foto: vrs

Diest - Gemaskerde dieven graaiden voor ongeveer 40.000 euro aan materiaal mee uit de brandweerkazerne van Diest. Om hun slag te slaan, stalen ze eerst een bestelwagen bij een iets verderop gelegen bedrijf en drongen dan het brandweergebouw binnen.

In een bedrijf aan de Nijverheidslaan in Diest werd woensdagochtend een diefstal vastgesteld. De daders braken een raam open, doorzochten de kantoren en gingen aan de haal met geld. Bij de inbraak werd ook een bestelwagen gestolen. Met dat voertuig sloegen de daders diezelfde nacht nog toe in de brandweerkazerne aan de Schaluinstraat. “Toen ik om 7 uur in de kazerne aankwam, merkte ik dat de bewegingssensor van de verlichting op de grond lag”, zegt korpsoverste Koen Bosmans.

Geld verdwenen

De korpsoverste wist meteen dat dit het werk van dieven was. “De deuren stonden open en burelen werden overhoop gehaald. Ze waren duidelijk op zoek naar geld. Uit de schuiven verdween kleingeld en de kassa van de kantine van de vriendenkring was leeg. In totaal gaat het om 500 euro. Ook de laptop van de kring verdween en de klaroen (signaalinstrument, nvdr.) werd uit een kast gehaald. De kast werd vernield.”

De daders hadden en stuk uit de omheining geknipt om op het terrein te geraken en forceerden de deur naast de grote poorten.

Tien kettingzagen weg

“Behalve de buit uit de kantoren is er ook werkmateriaal verdwenen. De gereedschapskoffer werd helemaal leeggehaald en ook tien kettingzagen werden ingeladen. Zelfs twee nieuwe stroomgroepen die klaarstonden om in te bouwen, zijn we kwijt. In totaal wordt het verlies geraamd op 40.000 euro.”

Zal dit verlies de brandweerlui in de problemen brengen? “We hebben voldoende reservemateriaal en de brandweerwagens bleven onaangeroerd. Op een bestelwagen na. Daaruit werd een GPS gestolen. We kunnen vooral niet begrijpen waarom iemand bij de brandweer inbreekt. Wij staan met vijftig beroepsmensen en vrijwilligers klaar om iedereen dag en nacht te helpen en worden dan ook nog eens bestolen. Onbegrijpelijk.”

De daders zijn twee uur bezig geweest om alles te verzamelen en in te laden. “Ze werden gefilmd en droegen handschoenen en bivakmutsen. De politie onderzoekt de zaak. We hopen dat de dieven worden gevat. Onze gebouwen zijn wat afgelegen. Maar ik roep iedereen op, die iets verdachts zag, om de politie in te lichten. De feiten gebeurden omstreeks 1 uur in de nacht van dinsdag op woensdag.”