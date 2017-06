Eupen haalt defensieve versterking uit Frankrijk

De Fransman Jordan Lotiès heeft donderdag een contract voor twee seizoenen bij Eupen ondertekend. Dat meldde de Duitstalige club donderdagavond op de clubwebsite. Lotiès is een 32-jarige centrale verdediger en maakt de overstap van de Franse Ligue 1-club Dijon.

“Eupen mag blij zijn dat het zo’n ervaren centrale verdediger mag verwelkomen. Hij kende sportieve successen in zowel Frankrijk als Spanje en brengt ons ervaring met zijn 150 wedstrijden op het hoogste niveau”, aldus algemeen directeur Christoph Henkel. “Met zijn 1m90 brengt hij ons ook fysieke présence. Ik denk dat hij alle kwaliteiten bezit om stabiliteit toe te voegen aan onze achterhoede. We verwelkomen Jordan volgende week dinsdag op de training en we verheugen ons alvast op de samenwerking.”

Lotiès speelde in het begin van zijn carrière voornamelijk in de Ligue 2 bij Clermont en Dijon. In 2009 maakte hij met een transfer naar Nancy de overstap naar het hoogste niveau. In 2013 ging hij als vrije speler aan de slag bij het Spaanse Osasuna, waar hij één seizoen in de Primera Division actief was. Afgelopen seizoen keerde hij terug naar Dijon in de Ligue 2, waarmee hij de promotie naar de Ligue 1 wist af te dwingen.

Dinsdag versterkte Eupen zich ook al met de Qaterese international Abdulkarim Hassan. De 23-jarige linksachter wordt gehuurd van Al Sadd SC en moet op de Kehrweg de vervanger worden van zijn landgenoot Fahad Al Abdulrahman, die de omgekeerde beweging maakte.