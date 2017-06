CLUBNIEUWS. Charleroi-stadion krijgt opvallende facelift, nieuwe assistent voor Weiler?

Het stadion van Charleroi krijgt een opvallende facelift, Anderlecht verwelkomde gisteren een nieuwe assistent-coach op het trainingsveld, en Club Brugge oefent op stage tegen een oude bekende. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Stadion Charleroi krijgt zebrastrepen

Het ziet er uit als een futuristisch nieuw stadion, maar Sporting Charleroi geeft het “Stade du Pays de Charleroi” alleen maar een (spectaculaire) facelift. De eerste beelden lekten gisteren uit op de website van een Frans architectenbureau. Rond de bestaande vier tribunes komt een witte muur met zebrastrepen en een nieuwe esplanade. Het doel is om het stadion beter te doen passen bij de omgeving. De werken kosten 12 miljoen euro waarvan 5 miljoen wordt betaald door de club en de resterende 7 miljoen wordt bijgepast met overheidsgeld, zo meldt de RTBf.

Foto: rr

Besnik Hasi polst Kosanovic en Nuytinck

Olympiakos-trainer Besnik Hasi kwam even terug naar Brussel om zijn familie te bezoeken. Volgens Griekse media maakte hij van die tijd ook gebruik om te informeren naar twee verdedigers uit de Jupiler Pro League. De eerste was Milos Kosanovic (27) van Standard. Die is niet meer gelukkig in Luik en staat open voor een vertrek ondanks een contract tot 2020. De tweede was Bram Nuytinck van Anderlecht. Die werd nog door Hasi gecoacht en heeft maar 1 jaar contract meer. Olympiakos jaagt ook nog op Belgische middenvelders. Vadis Odjidja heeft zijn contractverlenging bij Legia nog niet getekend. Olympiakos biedt 2 miljoen, maar Legia wil minstens drie à vier. Guillaume Gillet is een alternatief, maar daar is nog geen voorstel gedaan. Gillet wil ook eerst luisteren naar wat Nantes biedt.

Standard presenteerde gisteren ook zijn shirts voor het nieuwe seizoen. De Rouches spelen hun thuiswedstrijden volledig in het rood. Het Amerikaanse New Balance, dat Kappa vervangt als shirtleverancier, koos voorts voor een volledig wit uittenue en een fluogeel-zwart derde uitrusting.

Foto: Photo News

Voorzitter Bruno Venanzi sprak in een speech zijn vertrouwen uit in kersvers hoofdtrainer Ricardo Sa Pinto. “Hij zit er nu twee weken en wat ik van hem heb gezien, heeft me gerustgesteld”, aldus Venanzi. De club investeert voorts in beeldschermen die geplaatst worden bij de bars van het stadion. Op de eerste etage van tribune 1 opent een nieuw restaurant.

Sa Pinto zag spits Ishak Belfodil intussen trouwens terugkeren op training.

Club oefent op stage tegen Clement

Leuke oefenmatch in het vooruitzicht voor Philippe Clement. De trainer van Waasland-Beveren treft op zaterdag 8 juli in het Nederlandse Garderen zijn ex-club Club Brugge. Clement was tot vorig jaar assistent-coach bij blauw-zwart, maar zette dit seizoen de stap naar het hoofdtrainerschap in het Waasland. Waasland-Beveren trekt dit seizoen tussen 3 en 8 juli naar Doorwerth dat op een dik halfuur rijden ligt van Garderen waar Club tussen 2 en 9 juli verblijft. Naast Waasland-Beveren oefent blauw-zwart op 5 juli ook nog tegen FC Oleksandria, een Oekraïense eersteklasser.

Volgens het Franse RMC Sport geniet doelman Ludovic Butelle (34) intussen interesse van RC Strasbourg. De Franse doelman van Club Brugge mag vertrekken. De 16-jarige middenvelder Adnan Ugur blijft langer bij Club ondanks interesse uit Duitsland. Doelman Jarno De Smet (18) tekende voor één jaar bij Lommel.

Nieuwe assistent voor Weiler?

Begroet Anderlecht-coach René Weiler zijn nieuwe assistent? Nee dus, zoals u merkt. Het was Eddy Merckx die gisteren langsliep op de training van Anderlecht. Hij had het naar zijn zin bij zijn favoriete club. Ook Weiler kon het bezoekje van de wielerlegende appreciëren.

René Weiler begroet Eddy Merckx Foto: Photo News

Pechvogel Vanzo toch opnieuw onder het mes

Waasland-Beveren-speler Floriano Vanzo moet dan toch onder het mes. Hij zou al op 17 mei geopereerd worden aan de knie, maar het werd uitgesteld. De Italo-Belg wilde de voorbereiding aanvatten in de hoop fit te zijn. Vanzo trainde sinds begin vorige week ook mee met de groep, zij het met een stevig ingepakte knie. Maar al snel bleek hij stabiliteit te missen en de hoge intensiteit van de trainingen niet aan te kunnen. Na anderhalve week blijkt er nu niks anders op te zitten om hem alsnog te opereren. Vanzo gaat volgende week vrijdag, 7 juli, opnieuw onder het mes. Opmerkelijk is dat hij dit keer een synthetische kruisband krijgt, waardoor hij slechts drie maanden moet revalideren. Waasland-Beveren verlengde begin april nog het contract van Vanzo tot 2020.