Staking De Lijn: minstens de helft rijdt niet

Volgens de vakbonden rijdt dit weekend minstens één op de twee bussen en trams niet uit. Dat blijkt uit een rondvraag van onze ­redactie.

De bonden wijzen erop dat de stakingsbereidheid “erg groot” is. In de regio Brugge zou 75 procent van de bussen binnenblijven. In Kortrijk enOostende 90 procent, in en rond Aalst 95 procent. Vooral vandaag en maandag wordt veel hinder verwacht. Zondag rijden mogelijk meer bussen omdat stakende chauffeurs die dag een extra premie mislopen.

Op vraag van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) experimenteert De Lijn in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant met een gegarandeerde dienstverlening. In Gent wordt het beschikbare personeel maximaal ingezet op tramlijnen 1, 2 en 5, en buslijnen 3 en 5. De bussen van en naarWerchter, bemand door vrijwilligers, rijden in principe zoals gepland. Het Summerfestival op Antwerpen Linkeroever zet eigen busvervoer in.