Vive le Vélo trekt zo veel volk dat locaties niet meer worden bekendgemaakt

Karl Vannieuwkerke (46) maakt tijdens deze Tour de France de locaties niet bekend waar hij zal neerstrijken met zijn populaire wielertalkshow ‘Vive le Vélo’. Hij wil een volkstoeloop vermijden. “Honderd man op een dorpspleintje voor onze live-uitzending: dat is soms maar nét goed gegaan.”

Het is het ideale uitstapje voor Vlaamse toeristen in Frankrijk: tijdens de Tour de France een live-uitzending van Vive le Vélo bijwonen. Karl Vannieuwkerke publiceerde de voorbije jaren op sociale media de agenda met de opnamelocaties. Zo kwam het dat kleine Franse boerengaten opeens volliepen met Vlamingen.

Maar trop is te veel. Vannieuwkerke zal de locatielijst dit jaar niet openbaar maken, kondigde hij op Facebook aan. “Er kwam steeds meer volk af op de opnames, en de bekendmaking van de locaties op sociale media had een versterkend effect”, verduidelijkt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “Niet dat er zich ooit een incident heeft voorgedaan. Maar de opkomst moet beheersbaar blijven. De productieploeg moet een goed programma kunnen maken, en een dorpsplein moet toegankelijk blijven.”

Voor alle duidelijkheid: Vlamingen blijven welkom. Alleen wordt het hen moeilijker gemaakt om de adressen te weten te komen. Ze zullen de VRT-klantendienst moeten bellen of via Facebook de moderator van de Vive le Vélo-pagina een privébericht moeten sturen.

“We willen niet geheimzinnig doen”, benadrukt Gunther Leenders, producer van het programma. “Het is meer een nuanceverschil. Vroeger leek de publicatie van de locatielijst een oproep: We zitten daar, kom massaal af. Nu is het veeleer: U wilt weten waar we zitten? Hier. Wees welkom.”

Wat de limiet is, hangt af van locatie tot locatie. “In een omsloten kasteel is twintig man prima, maar niet meer. Op een dorpspleintje kan honderd man, bijvoorbeeld. Dat is tot nog toe altijd goed gegaan. Al was het soms maar nét goed.”

Alden Biesen

Zondagavond zendt Vannieuwkerke uit vanuit het kasteel van Alden Biesen in Limburg. “We raden nieuwsgierigen af de verplaatsing te maken”, zegt coördinator Greetje Vandekerckhove van Alden Biesen. “Er wordt opgenomen op een binnenplein. Er mag maar een heel beperkt aantal toeschouwers binnen.”

Vast een ontgoocheling voor veel kijkers. “Het is soms moeilijk uit te leggen: we maken een tv-programma, we organiseren geen evenement”, zegt Leenders. “Na de opname wil iedereen ook aan de tafel aanschuiven of op de foto gaan met Karl. Dat doen we met ­plezier. Maar tegelijk willen we zo snel mogelijk afbreken, om naar de volgende locatie te rijden.”