Laurent verknalt verjaardagsfeestje van Paola

Koningin Paola is gisteravond gevierd voor haar komende tachtigste verjaardag in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. De hele koninklijke familie ging eerst samen op de foto en woonde daarna een concert bij.

Eén grote afwezige: prins Laurent. “Ik ben verhinderd, maar ik kom nog naar het feestje”, liet Laurent weten. Anderhalf uur te laat sloop hij de muziekkapel binnen voor het slot­akkoord.

Maria Laura (28), de oudste dochter van Astrid, was ook afwezig. Maar zij had een goede reden: ze woont en werkt in Engeland.

Het verjaardagsfeestje voor Paola werd heel vroeg ­georganiseerd: pas op 11 september wordt ze echt 80.