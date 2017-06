Experts bevestigen gebruik van sarin in Syrië

Experts van de internationale organisatie voor een verbod op chemische wapens (OPCW) bevestigen in een onderzoeksrapport dat er op 4 april in het dorp Khan Cheikhoun in Syrië wel degelijk sarin, een dodelijk zenuwgas, is gebruikt.

Volgens de onderzoekers werd een groot aantal personen, van wie velen dood zijn, blootgesteld aan (een type van) sarin. Op de plaats van de aanval was een krater te zien.

Het rapport is voorlopig nog vertrouwelijk, maar het Franse persagentschap AFP kon het inkijken. Het rapport dient als basis voor een gemeenschappelijke commissie van de VN en OPCW, die moet oordelen of het Syrische regime verantwoordelijk was voor de chemische aanval.

Tegenaanval

In het dorp kwamen 87 mensen om, van wie vele kinderen. Volgens het Westen zaten de troepen van al-Assad achter de aanval, maar die ontkent. De Amerikaanse troepen voerden als vergelding een tegenaanval uit, in de nacht van 6 op 7 april, op de Syrische basis van al-Shayrat.

Het Syrische regime werd er eerder al door de VN van beschuldigd aanvallen met chloorgas te hebben uitgevoerd, in 2014 en 2015. ISIS zou dan weer mosterdgas hebben gebruikt in 2015.