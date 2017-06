“Dit is het einde van het kalifaat van ISIS”

Met de herovering van de moskee in Mosoel waar ISIS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi zijn enige publieke optreden gemaakt heeft, is er een einde gekomen aan Islamitische Staat. Dat heeft de Iraakse eerste minister Haider al-Abadi donderdag getweet. En ook in Syrië krijgt de terreurorganisatie klappen: de officieuze hoofdstad Raqqa is volledig omsingeld.

De moskee en de minaret in het Iraakse Mosoel werden op 21 juni vernield door ISIS-strijders die zelf het gebouw tot ontploffing brachten. De moskee werden beschouwd als gebouwen met een grote symboolwaarde voor de stad.

Exact drie jaar geleden werd in Mosoel de oprichting van een “wereldwijd kalifaat” aangekondigd, met aan het hoofd kalief al-Baghdadi. Enkele dagen later toonde die kalief zich voor het eerst aan de wereld, tijdens het vrijdaggebed in de grote moskee.

Iraakse troepen hebben nu de ruïnes van de oude al-Nuri-moskee in Mosoel weer onder hun controle. Het offensief dat de jihadisten uit de tweede stad van Irak moet verjagen, gaat intussen verder.

“We gaan Daesh (het Arabische acroniem voor ISIS) verder bestrijden, tot de laatste van hen gedood is of rekenschap afgelegd heeft”, aldus nog premier al-Abadi via Twitter. De terreurgroep heeft nog enkele wijken van Mosoel in handen, maar controleert nog altijd de omliggende regio en andere streken in Irak.

Een bevelhebber van de elite-antiterreurtroepen, luitenant-generaal Abdel-Waham al-Saadi, zei donderdag dat er gevochten wordt in de enige wijk in Mosoel die ISIS nog controleert.

“ISIS-hoofdstad omsingeld”

Al-Raqqa, de stad in het noorden van Syrië die door ISIS beschouwd werd als haar hoofdstad, is door Syrische en Koerdische troepen met steun van de Amerikaanse coalitie volledig omsingeld. De belangrijkste ontsnappingsroute werd afgesloten, zeggen de Syrisch Democratisch Strijdkrachten (SDF) donderdagavond. En ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Londen opereert maar zich baseert op lokale bronnen, bevestigt het nieuws.

Foto: REUTERS

De gevechten voor het veroveren van Raqqa startten al in november vorig jaar. De stad was sinds 2014 onder controle van ISIS en werd omgedoopt tot de hoofdstad van het kalifaat.

De voorbije week slaagden de Koerdische en Syrische strijders er naar eigen zeggen in om bijna 20 vierkante kilometer te veroveren in het gebied. Alle snelwegen ten zuiden van de stad zijn onder controle van SDF.

In Raqqa zouden zich nog zo’n 4.000 ISIS-strijders bevinden. Maar er leven ook naar schatting 100.000 burgers. Volgens de VN kwamen er deze maand zeker 173 om het leven.

60 procent grondgebied verloren

Uit een studie van het bureau IHS Markit die donderdag verscheen, blijkt dat ISIS in drie jaar tijd 60 procent verloren van het grondgebied dat de groep innam en 80 procent van zijn inkomsten.

Het grondgebied van het “kalifaat” dat in juni 2014 afgekondigd werd in Irak en Syrië, verkleinde van 90.000 vierkante kilometer in januari 2015 tot 36.200 vierkante kilometer in juni 2017, legt de firma uit, die in Londen gevestigd is.

Een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten voert sinds de zomer van 2014 luchtaanvallen uit op de jihadisten. Op de grond wordt in Irak door het Iraakse leger gevochten tegen ISIS en in Syrië vooral door de Syrische Democratische Strijdkrachten, een alliantie van Koerdische en Arabische strijders.

“Drie jaar na de afkondiging van het kalifaat is het duidelijk dat het project mislukt is”, zegt Columb Strack, een Midden-Oostendeskundige bij IHS Markit. “De rest van het kalifaat zal wellicht voor het einde van het jaar uiteenvallen en het project zal herleid worden tot een reeks stadszones die waarschijnlijk in de loop van 2018 heroverd worden”, voegt hij eraan toe.

De maandelijkse inkomsten van ISIS zakten van 81 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2015 naar 16 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2017, een daling van 80 procent. “Alle financieringsbronnen gingen voortdurend achteruit, of het nu om olie ging, taksen, inbeslagnames of andere illegale activiteiten”, merkt Ludovico Carlino op, een andere deskundige van IHS.

“Leider gedood”

Abu Bakr al-Baghdadi. Foto: REUTERS

Enkele dagen nadat Russische bronnen meldden dat Abu Bakr al-Baghadi gedood was bij een luchtaanval, beweert nu ook Iran dat het ISIS-kopstuk “met zekerheid om het leven gekomen is”.

“Hij is dood. Dat is zeker”, verklaarde Ali Shirazi, een vertegenwoordiger van de Quds-eenheden (speciale troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde), donderdag. Shirazi lijkt daarmee de berichten te bevestigen die de Russische minister van Buitenlandse Zaken enkele dagen geleden de wereld al instuurden: “Abu Bakr al-Baghdadi werd op 28 mei gedood bij een Russische luchtaanval nabij de Syrische stad Raqqa”.

Sinds al-Baghdadi in 2014 het kalifaat Islamitische Staat uitriep in de al-Nuri-moskee in het Iraakse Mosul, werd hij al meerdere keren dood verklaard. Het is voorlopig niet duidelijk op welke informatie de Iraanse official zich precies baseert.