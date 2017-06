Zo wordt Ronaldo vader: miljoenen betalen en baby’s ophalen

Voor de tweede keer is Cristiano ­Ronaldo (32) op miraculeuze wijze vader geworden. Zeven jaar geleden had hij vanuit het niets een zoontje; nu is hij al even plots papa geworden van een tweeling, Eva en Mateo. Net als toen is ook nu de moeder onbestaande. Een anonieme draagmoeder, waar de voetballer vooral niet over spreekt. “Mijn kind heeft geen moeder. Mijn moeder is zijn moeder.”