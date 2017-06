Als je een jankende baby op een vliegtuig al erg vindt, heb je dit nog niet meegemaakt

Een verontwaardige vliegtuigpassagier heeft op Facebook enkele foto’s gepost van een vreemd voorval dat haar in volle vlucht overkwam. Als je dacht dat een jankende baby al erg was, heb je dit vast nog niet meegemaakt.

Foto: Facebook

De foto’s tonen hoe een vrouw haar blote voeten doodleuk laat rusten op het vliegtuigzitje voor haar. Dat medepassagiers de hele vlucht kunnen meegenieten van het wansmakelijke zicht en bijhorende aroma, kan haar duidelijk niet deren.

De feiten vonden plaats op een vlucht van HK Express, een luchtvaartmaatschappij uit Hongkong. Een misnoegde medereiziger plaatste de foto’s op internet, waar ze meteen duchtig gedeeld en becommentarieerd werden.

“Zij en haar twee kinderen klopten tegen mijn zetel en vroegen of ze mijn ticket mochten zien”, legt de boze passagier uit. “Later kwam er iemand van het vliegtuigpersoneel langs om te vragen of ik ergens anders wilde plaatsnemen. De moeder wilde meer beenruimte en het vliegtuigpersoneel was bezorgd dat de geur van haar voeten mij zou storen.”