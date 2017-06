Vrouw op nippertje aan dood ontsnapt nadat auto haar op een haar na mist

Een truckchauffeur heeft serieus wat ravage aangericht nadat hij woensdagmiddag inreed op een bar. De twee klanten en barman die er toen aanwezig waren, bleven gelukkig allemaal ongedeerd. Volgens de politie uit Philadelphia had de chauffeur gedronken en reed hij in de verkeerde richting.

“Ik zat gewoon mijn lunch op te eten toen ik plots een auto heel snel dichterbij kwam komen”, zegt de vrouw die op het nippertje aan de dood ontsnapte. “Ik kon nog net op tijd recht springen en weglopen, maar het scheelde werkelijk niks. En nu voelt het nog altijd zo onecht aan. Het was precies alsof ik figureerde in een film. Een slechte film”, gaat ze verder.

De politie verklaarde achteraf dat de chauffeur gedronken had en in de verkeerde richting reed. “Het is een echt wonder dat er niemand gewond raakte”, klinkt het. “Net voor de crash had hij wel nog een paar andere auto’s bekrast, maar voor de rest is er niks ergs gebeurd. Gelukkig maar.”

De chauffeur probeerde na het incident nog weg te lopen, maar werd tegengehouden door voorbijgangers. Kort daarna werd hij gearresteerd door de politie.