Op deze plek zitten de meeste bacteriën in het vliegtuig

Reiswebsite Travelmath onderzocht samen met een microbioloog de hygiëne op vliegvelden en op vluchten. Vliegtuigen zijn broeihaarden van bacteriën, soms zelfs nog meer dan in je eigen badkamer. Vooral het klaptafeltje trekt bacteriën aan.

Op vliegtuigen zitten heel veel mensen in een kleine ruimte, logisch dus dat zo'n plek een paradijs is voor bacteriën. Reiswebsite Travelmath deed opnieuw microbiologisch onderzoek naar de hygiëne op vliegvelden en op vluchten. Een microbioloog verzamelde stalen op vijf luchthavens en op vier vluchten om te weten te komen wat de smerigste plekken zijn.

Grote winnaar is het klaptafeltje. Net omdat het oppervlak van het tafeltje in de stoel voor je niet helemaal glad is om te voorkomen dat je drank van het tafeltje glijdt, is het een bron van bacteriën. Het zijn niet alleen de etensresten die bacteriën aantrekken. De tafels worden ook gebruikt als hoofdsteun voor een dutje, om voeten op te leggen en er zijn zelfs mensen die het gebruiken om een luier te verversen.

Op het tafeltje zitten zelfs acht keer meer 'kolonie-vormende eenheden' dan bijvoorbeeld op de spoelknop van het toilet. Ook de airco boven je hoofd is smeriger dan de spoelknop. Veiligheidsgordels zijn ook een broedplek voor bacteriën.

Voor je vertrek je klaptafeltje even schoonmaken met een desinfecterend doekje is dus zeker geen overbodige luxe.