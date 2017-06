Duitsland keurt homohuwelijk goed, Merkel stemt tegen

Brussel - Het Duitse parlement heeft vrijdag het homohuwelijk goedgekeurd, met 393 stemmen voor en 226 stemmen tegen. De Duitse Bondskanselier Merkel heeft tegen gestemd.

Eerder deze week liet bondskanselier Angela Merkel het principiële verzet van haar partij varen, maar zelf stemde ze tegen. In de goedgekeurde tekst staat dat “het huwelijk voor het leven is, tussen twee personen van een verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht”.

De wet werd goedgekeurd door 393 leden van de Bundestag, 226 leden stemden tegen. Bij die laatste groep was ook bondskanselier Angela Merkel, die verklaarde dat het huwelijk voor haar “een huwelijk tussen een man en een vrouw is”.

De voor-stemmers waren de drie linkse partijen in het Duitse parlement, aangevuld met een aantal partijleden van Merkels conservatieve partij CDU.