Mysterieuze ‘zee-augurken’ overspoelen massaal Amerikaanse kust wetenschappers staan voor raadsel

De Amerikaanse westkust is in de ban van mysterieuze zee-augurken die er in groten getale aanspoelen.

De doorschijnende en buisvormige augurken verschijnen met duizenden in het water en op het strand van Californië tot Alaska. Wetenschappers staan voor een raadsel.

Foto: REUTERS

“Om een of andere reden hebben ze zich veelvuldig vermenigvuldigd. Er gebeuren ongewone dingen in de oceaan”, reageert Michael Milstein van de National Oceanic and Atmospheric Administration op het fenomeen. Hoewel niemand het zeker weet, is de overvloed aan pyrosomes, zoals de doorschijnende zee-augurken ook heten, vermoedelijk te wijten aan veranderingen in de temperatuur van het water.

Pyrosomes worden gewoonlijk namelijk vooral in tropische wateren gevonden, maar sinds 2014 duiken ze ook op aan de Amerikaanse westkust.

Netten kapot

Vissers kunnen nauwelijks nog vis bovenhalen zonder dat er ook van die augurken in hun netten zitten. Ze komen er om de paar centimeter tegen. “Er zijn meldingen van vissers die hun netten amper 5 minuten hebben uithangen, waarna er al tot 60.000 zee-augurken in zitten. Er zijn verhalen van netten die breken door het gewicht van die zee-wezens.”

Foto: REUTERS

En dat niet alleen: de pyrosomes komen niet alleen tegenwoordig veelvuldig voor, ze kunnen ook behoorlijk groot worden, soms tot 60 centimeter. En dat kan vissersboten in problemen brengen.

Toch is er ook een positief kantje aan dit verhaal: “De schoonheid van deze dieren is opzienbarend. Wanneer je naar onderwaterfoto’s van de pyrosomes kijkt, is het een beetje alsof je naar de sterren aan het kijken bent.”