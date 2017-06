Jan Bakelants reageert scherp op heisa na flauw grapje over Tourmissen: “Uitspraak werd totaal uit de context getrokken”

Jan Bakelants vindt dat hij beter had moeten weten vooraleer een flauw grapje over de podiummeisjes in de Tour de France te maken, maar hij schiet ook op de media die het verhaal “volledig uit de context getrokken hebben”. In een interview had ­Bakelants gegrapt dat hij zeker condooms zou meenemen naar de Tour “omdat je nooit weet waar die podiummissen allemaal hebben uitgehangen”.

De Belg van AG2R-La Mondiale bood op Twitter al zijn excuses aan en reageerde vrijdag op de heisa. “Of ik geschrokken ben van de mediastorm? Wat denk je zelf? Het was een luchtig interview en totaal niet seksistisch of agressief bedoeld. Plots wordt dat echter opgepikt door de internationale media en volledig uit de context getrokken. Maar dat is de Tour en dan wordt alles opgeblazen. Ik had beter moeten weten. Nu is het tijd om op het sportieve te focussen”, aldus Bakelants.

“Het ging om een luchtig interview met domme vragen. En domme vragen krijgen domme antwoorden. Of het grappig was of niet, daar valt over te discussiëren. Ik durf zelfs nog toe te geven dat het getuigt van slechte smaak, maar dat het zo uit de context getrokken zou worden... Ik wou absoluut niemand kwetsen. Plezant is dit niet, je denkt ook aan je reputatie. Maar ik voel mij ook wel gesteund door de ploeg en de reacties uit het peloton. Ik heb mij geëxcuseerd en daarmee is de kous af.”

“Ook Daphne stond ook achter mij”

“De nuance uit dat interview is verdwenen. Het was niet au sérieux bedoeld, maar het is wel door de internationale media opgepikt als au sérieux. Daar kan ik niet echt mee leven. Ik denk dat de BBC wel betere dingen te doen heeft dan zoiets te brengen. Maar vandaag is dit nieuws en morgen weer iets anders. Mijn ouders hebben er goed op gereageerd en ook Daphne stond ook achter mij.”

Tourbaas Christian Prudhomme vond het mopje van Bakelants “een brug te ver” toen een Franse journalist hem ­ermee confronteerde. AG2R-La Mondiale, het team van Bakelants, reageerde tegenover persbureau Reuters. “We hebben de uitspraken van Jan gelezen en die waren uiteraard grappig bedoeld. Maar ze waren niet van de beste soort humor. We verontschuldigen ons tegenover de Tourdirectie en iedereen die zich aangevallen voelde door de opmerking.”

Onze wielerjournalist Wim Vos neemt het op voor Jan Bakelants in een opiniestuk. "Arme Jan Bakelants. Slacht­offer van de idiote nevenverschijnselen van een Tourstart." Lees zijn commentaar hier.