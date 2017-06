Nathan Aké verruilt Chelsea voor Bournemouth

BRUSSEL - Nathan Aké maakt in de Engelse voetbalcompetitie de overstap van Chelsea naar Bournemouth. De 22-jarige Oranje-international ondertekende vrijdag een meerjarig contract bij de nummer negen uit de Premier League van afgelopen seizoen.

De Nederlander speelde het voorbije seizoen op huurbasis voor Bournemouth, tot Chelsea hem in januari terughaalde. Voor de jaarwisseling maakte hij indruk bij ‘The Cherries’, met drie doelpunten in tien wedstrijden. Bij Chelsea bleven zijn speelminuten in de tweede seizoenshelft eerder beperkt.

Bournemouth meldt dat met de transfer een record is gebroken. Nog niet eerder betaalde de club zoveel geld voor een speler. Een bedrag is niet bekendgemaakt.