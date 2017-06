Zo ziet het duurste elftal met Rode Duivels eruit: bijna de nummer 1 ter wereld die Nederland doet verbleken

Nog één dag en dan opent de zomertransfermarkt officieel zijn deuren. De geruchten over miljoenentransfers vliegen ons om de oren. Interessant om dus eens te kijken naar welke landen nu eigenlijk de meest waardevolle spelers op het veld kunnen zetten. België doet het uitstekend met een totaal van 432 miljoen euro.

Op de website van Transfermarkt kan je de (vermoedelijke) marktwaarden van alle professionele voetballers raadplegen en in een elftal gieten per club, leeftijdscategorie en dus ook per land. Wij namen de proef op de som voor België en alle andere toplanden in een 4-3-3.

België: 432 miljoen, Eden Hazard topper met 75 miljoen

Foto: Transfermarkt

Onze Rode Duivels doen het uitstekend en doen beter dan toplanden als Italië, Engeland, Brazilië en Nederland. Onze Noorderburen doen we zelfs verbleken aangezien hun duurste elftal ‘slechts’ 224 miljoen waard is.

Nederland: 224 miljoen, Virgil Van Dijk topper met 30 miljoen

Foto: Transfermarkt

Toch moeten de Belgen nog vier landen voorlaten. Spanje spant de kroon met een elftal dat liefst 482 miljoen waard is. Daarna komt Frankrijk met eentje van 471 miljoen, gevolgd door Duitsland met 443 miljoen en Argentinië met 435 miljoen. Het duurste wereldelftal is liefst 763 miljoen waard.

Spanje: 482 miljoen, toppers Koke en Sergio Busquets met 60 miljoen

Foto: Transfermarkt

Frankrijk: 471 miljoen, topper Antoine Griezmann met 80 miljoen

Foto: Transfermarkt

Duitsland: 443 miljoen, topper Toni Kroos met 70 miljoen

Foto: Transfermarkt

Argentinië: 435 miljoen, topper Lionel Messi met 120 miljoen

Foto: Transfermarkt

Brazilië: 419 miljoen, toppers Neymar met 100 miljoen

Foto: Transfermarkt

Engeland: 356 miljoen, topper Harry Kane met 60 miljoen

Foto: Transfermarkt

Portugal: 343 miljoen, topper Cristiano Ronaldo met 100 miljoen

Foto: Transfermarkt

Italië: 322 miljoen, toppers Leonardo Bonucci en Marco Verratti met 45 miljoen